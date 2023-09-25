انتصارات أكتوبر.. المتحدث العسكري ينشر السيرة الذاتية للفريق حسني مبارك والمشير الجمسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

نشر العقيد أركان حرب غريب حافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة عبر صفحته على "فيسبوك"، مقطع فيديو عن الفريق طيار محمد حسني مبارك قائد الضربة الجوية الأولى، والمشير محمد عبدالغني الجمسي، مهندس حرب أكتوبر، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، أثناء حرب أكتوبر.

وتحدث الفيديو عن السيرة الذاتية للفريق محمد حسني مبارك والفريق محمد عبدالغني الجمسي، ودورهما في انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويعد الفريق طيار محمد حسني مبارك والمشير محمد عبدالغني الجمسي من أبناء مدينة واحدة وهي شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إذ ولد الأول في قرية كفر المصيلحة، والثاني بقرية البتانون.

فيديو المشير محمد عبدالغني الجمسي

- فيديو الفريق طيار محمد حسني مبارك: