صور- موعد افتتاح محطة مترو أنفاق وادي النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف محافظة الجيزة، موعد افتتاح محطة مترو وادي النيل التي تتواجد بنفق وادي النيل بمنطقة المهندسين.

قالت المحافظة عبر قناة على موقع يوتيوب، إن محطة مترو وادي النيل سيتم افتتاحها مطلع العام الجديد، على أن يكون التشغيل التجريبي خلال الشهر المقبل، وهي من أهم المحطات الاستراتيجية الجديدة، التي ستربط محطة المونوريل الخاصة بـ 6 أكتوبر مع المونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة بالاستاد لأن هذه المحطة تمتد حتى عدلى منصور، ومنها إلى القطار الخفيف.

وأوضحت المحافظة، أن هذه المحطة تتبادل مع الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذلك الخط الثاني.

واستطردت الجيزة، أن هذه المحطة ستقوم بخدمة زوار نادي الزمالك، ومسجد الحامدية الشاذلية بسبب مناسباته المتعددة، وشارع سوريا وجزيرة العرب وجامعة الدول العربية، إذ يتردد العديد من الناس إلى هذه المناطق لوجود العديد من الشركات الإدارية، والبنوك، والمستشفيات، والمعامل، ومقاصد الناس المتعددة، فهي منطقة خدمية.

وأكدت، أن هذه المحطة مُهمة جدًا، وستعمل بداية العام الجديد 2024، وتختلف عن المحطات القادمة التي ستفتح في أكتوبر 2023 وهي (السودان، وإمبابة، والبوهي، والقومية، والدائري، ومحور روض الفرج)، عكس هذه المحطة تُعد من ضمن 5 محطات ستنطلق بداية العام وهم (التوفيقية، وجامعة الدول العربية، وبولاق "، ومحطة جامعة القاهرة).

وأوضحت أن هذه المحطة نفقية، لم تسبب أي مشكلات لأي عقارات محيطة بها، والتشغيل التجريبي سيكون خلال شهر أكتوبر، وتُجري الاستعدادات على قدم وثاق، والافتتاح سيكون خلال الربع الأول من العام الجديد.