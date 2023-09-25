وزير الداخلية يُهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء بالبرقية: يسرني في مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.. نستقبل هذه المناسبة الكريمة في كل عام بمشاعر الفخر والاعتزاز بسيرة صاحبها.. وهو من رسخ دولة الحق على قيم التسامح والإيثار وسعى صلى الله عليه وسلم أن تصبح منارة تنطلق منها مبادئ العدالة والمساواة للدنيا بأسرها.. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم.. ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية.. لما فيه رفعة وطننا الغالي واستقراره لتبلغ مسيرة العمل الوطني مقاصدها.. في التنمية والازدهار .. إنه نعم المولى ونعم النصير.

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي "رئيس مجلس النواب"، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ".

وبعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي "رئيس مجلس الوزراء".. جاء بها:- يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن نتقدم لسيادتكم بأطيب الأماني وأصدق التهاني .. إن احتفالنا بميلاد سيد خلق الله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي تجسيداً للمشاعر الراسخة في وجدان أمتنا الإسلامية لنأخذ من صاحب الذكرى العطرة الأسوة والقدوة الحسنة في إرساء القيم السامية للدعوة الإسلامية.. نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود سيادتكم ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة ومصر في تقدم وازدهار .

كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر" والفريق أول محمد زك "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي" والفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، والدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف".