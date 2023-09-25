رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نعلن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصوير - محمد معروف:

قال وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن يوم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يصادف مع ذكرى مرور 100 سنة على أول انتخابات في مصر.

وأضاف في مؤتمر الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية: "نعلن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات".

وينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

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