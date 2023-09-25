الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024 - مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصوير - محمد معروف:

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، كامل التفاصيل والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المستشار وليد حمزة في مؤتمر صحفي، أنه تم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقًا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها.

لفت إلى أن الهيئة بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الجسيمة وتتعهد بأن تكون أهلا للأمانة.

وأشار المستشار وليد حمزة إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مناشدًا كافة وسائل الإعلام الوقوف على مسافة واحدة، والالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة.

وفيما يلي الجدول الزمني التفصيلي الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن العملية الانتخابية:

- تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

- إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

- تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومى 17 و 18 أكتوبر.

- فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.

- إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

- تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومي 23 و 24 أكتوبر.

- البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.

- تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين 27 و 28 أكتوبر.

- تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.

- اختيار المرشحين للرموز، وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وأيضا أخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر.

- إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

- أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر.

- نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 نوفمبر.

- توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.

- انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة خلال أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.

- الانتخاب داخل مصر اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء خلال أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر.

- انتهاء عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع ، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر.

- تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.

- البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و 16 ديسمبر.

- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.

- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يوم 19 ديسمبر.

- تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون، ويُنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 21 وحتى 30 ديسمبر.

- توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 2024 .

- إجراء انتخابات الإعادة في الخارج، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك أيام 5 و 6 و 7 يناير.

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل يوم 7 يناير.

- إجراء انتخابات الإعادة فى الداخل، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك أيام 8 و 9 و 10 يناير.

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير.

- تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير.