شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الصيادلة أهم مكونات نهضة صناعة الأدوية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، إن يوم 25 سبتمبر من كل عام يمثل ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للصيدلي، وقد دأبت هيئة الدواء المصرية منذ نشأتها على الاحتفال بذلك اليوم تكريماً وتقديراً لجهود الصيادلة العاملين في كل قطاعات صناعة الدواء والرعاية الصيدلية بجمهورية مصر العربية.​