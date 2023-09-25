شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. موجة حارة جنوبا وتحذير شديد من الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل أول أيام فصل الخريف.

وقال عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إن الظاهرة الرئيسة خلال هذه الفترة هى تكون الشبورة على شمال البلاد ومدن القناة والدلتا ووسط سيناء والطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية والمادية من وإلى القاهرة الكبرى، تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانا وتستمر لمدة يومين قادمين.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد ، تأثر مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا من العوامل المسببه لتكون الشبورة ، لافتا إلى أن الشبورة تكون كثيفة خاصة على الطرق الزراعية .

وتابع : كما تشهد هذه الفترة ارتفاعا فى درجات الحرارة بشكل طفيف على الجزء الشمالى حتى القاهرة الكبرى ولكنه يكون ملحوظا على شمال وجنوب الصعيد .

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة العظمى على محافظات شمال الصعيد بين 37 و 38 درجة لتصل إلى 42 درجة على جنوب الصعيد ، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر خلال هذه الفترة وحتى نهاية الأسبوع لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 34 ل 35 درجة ، ومتوقع أن تصل على جنوب الصعيد بين 45 و 46 درجة مع نهاية الأسبوع لتكون الأجواء شديدة الحرارة هناك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام على جنوب البلاد.

وتابع : خلال ساعات الليل بدأت درجات الحرارة ترتفع ارتفاع طفيف على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود استقرار على أغلب أنحاء الجمهورية .

وأضاف : ذلك ياتى نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية فى حين تتأثر السواحل الشمالية بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على عدم تشكل السحب خلال ساعات النهار .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، كما يشهد غدا انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.