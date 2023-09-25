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انتخابات الرئاسة 2024.. الأرقام الخاصة بالعملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” كل الأرقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وذلك بداية من دعوة الناخبين حتى الإعلان عن النتائج، كالتالي:

25 سبتمبر الجاري..

دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات

 

من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر..

تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءًا، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة ال 2 ظهرًا

 

 16 أكتوبر..

إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح أعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الاخبار والجمهورية

 

من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر..

تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً

 

من 19  أكتوبر إلى 21 أكتوبر..

فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات

 

22 أكتوبر..

إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه

 

23 أكتوبر إلى 24 أكتوبر..

تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين  من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا

 

26 أكتوبر..

البت في التظلمات والإخطار بها

 

من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر..

تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا

 

من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر..

فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر

 

الأربعاء  8 / 11 / 2023

اختيار المترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح

 

آخر موعد لسحب طلب الترشح

 

الخميس 9/11/2023

إعلان القائمة النهائية لاسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الاخبار والجمهورية

الخميس 9/11/2023

 

بدء الحملة الانتخابية

الأربعاء 15 /11 /2023

 

أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه

خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل

نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية

الأربعاء 29 / 11 / 2023

توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا

الجمعة 1/12/ 2023 – السبت 2/12/2023 – الأحد 3/12/2023

انتخاب المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة

الجمعة 8 /12/2023

توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا

الأحد 10/12/2023 – الاثنين 11/12/2023 – الثلاثاء 12/12/2023

الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء

الأربعاء 13 /12/2023

انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للاصوات

الخميس 12/12/2023

تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة

 

من 15 ديسمبر إلى 16 ديسمبر 2023 البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

 

18 ديسمبر 2023 إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.

 

19 ديسمبر 2023 استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة.

 

من 19 ديسمبر إلى 20 ديسمبر 2023 تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

 

من 21 إلى 30 ديسمبر 2023 فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.

 

4 يناير توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الخارج.

من 5 و 6 و7 يناير 2024 انتخاب الإعادة في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.

7 يناير 2024 توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الداخل.

من 8و9و10 يناير 2024 انتخاب الإعادة في الداخل من  الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

11 يناير 2024 انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددى للأصوات.

12 يناير بدء تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.

من 13 إلى 14 يناير 2024 البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

16 يناير 2024 إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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