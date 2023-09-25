شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين: اصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار وليد حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، مضيفا أن العملية الانتخابية ستجري تحت إشراف قضائي كامل (قاض لكل صندوق)، ومتابعة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.

وتابع رئيس الهيئة خلال المؤتمر: الهيئة تتعهد أن يكون عملها محل احترام في الداخل والخارج، وأن تحتكم لضمير القاضي، قائلًا: "نقف فيه علي مسافة واحدة دون انحياز أو تمييز"، موجهًا رسالة للشعب قائلًا:" لقد جئتم كثيرًا من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار، شاركوا في الانتخابات واختاروا مرشحكم والتفتوا عن الشائعات والأكاذيب، وكونوا علي يقين أننا قائمين علي خدمة الوطن فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي المنوط بها إجراء والاشراف على الانتخابات واعلان النتيجة، خلال المؤتمر توقيتات الانتخابات التى تتضمن:

1-دعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى وغلق قاعدة البيانات

2-تحديد موعد فتح باب الترشح وبدء تلقى أوراق الترشح

3-اعلان القائمة المبدئية للمرشحين وما حصلوا عليه من تأييدات

4-تلقى اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض

5-فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات

6-اخطار المرشح المستبعد وأسبابه

7-تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين وفحصها

8-البت في التظلمات واخطار المتظلم بالرد

9-تقديم الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقيدها

10-الفصل في الطعون ونشر الاحكام

11-اخر موعد لسحب طلب الترشح واختيار المرشحين الرموز الانتخابية

12-اعلان القائمة النهائية للمرشحين

13-بدء الحملة الانتخابية للمرشحين

14-اخر موعد لتنازل مرشح لصالح اخر

15-توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابي الأول "للخارج" فى اليومين السابقين على الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت كل دولة

16-انتخابات المصريين في الخارج من 9 صباحا الى 9 مساء بتوقيت كل دولة

17-توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى الثاني "الداخل" فى اليومين السابقين على الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل

18-انتخابات المصريين في الداخل من 9 صباحا الى 9 مساء

19-انتهاء الفرز وارسال المحاضر وقرارات اللجان العامة بشان الانتخابات

20-تلقى الهيئة الطعون على قرارات اللجان العامة

21-البت في الطعون على قرارات اللجان العامة ولجان الخارج

22-اعلان نتيجة الجولة الأولى

23-تقديم الطعون على النتيجة وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا

24-الفصل فى الطعون ونشر مخلص الحكم فى الجريدة الرسمية

25-بدء الحملة للمرشحين في جولة الإعادة

26-توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى الاول من 12 ظهر اليوم السابق على الاقتراع وفق توقيت كل دولة

27-التصويت الاعادة للمصريين فى الخارج من 9 صباحا الى 9 مساء بتوقيت كل دولة لمدة 3 ايام

28-توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى الثاني من 12 ظهر اليوم السابق على الاقتراع

29-التصويت الاعادة للمصريين فى الداخل من 9 صباحا الى 9 مساء بتوقيت كل دولة

30-انتهاء عمليات الفرز وارسال المحاضر

31-تلقى الهيئة الطعون على القرارات اللجان العامة لمدة يوم

32-البت فى الطعون لمدة يومين

33- اعلان النتيجة النهائية

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1-أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2-أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

تاريخ الانتخابات فى مصر

عرفت مصر أول انتخابات تعددية مباشرة لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية تحت إشراف قضائي بعد ثورة 23 يوليو 1952 فى انتخابات 7 سبتمبر 2005 بعد أن تم تعديل المادة 76 من الدستور والتى على إثر التعديلات تم السماح لمن تنطبق عليه الشروط ترشيح نفسه بدلا من الاستفتاء الذى كان يتم قبل الانتخابات الرئاسية.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024 هى خامس انتخابات تنافسية بعد ثورة 1952 والثالثة بعد ثورة يونيو 2013.