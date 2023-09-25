شكرا لقرائتكم خبر عن ‫أسعار الأعلاف تنخفض 300 جنيه بسبب زيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأعلاف انخفاضًا فى الأسواق بنحو 300 جنيه للطن لجميع الأنواع بسبب زيادة المعروض فى الأسواق خلال تلك الفترة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023" 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.