شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأعلاف تنخفض 300 جنيه بسبب زيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023" 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.
وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز