شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق أكبر قافلة لمنافذ السلع الغذائية المتحركة لمحافظة شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أكبر منافذ متحركة بالسلع الغذائية لأول مرة إلى محافظة شمال سيناء للبيع بتخفيضات تتجاوز الـ30% أكثر من 40 سيارة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية، منها حلوى المولد النبوى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

ويطلق المنافذ السيد القصير وزير الزراعة فى تمام الساعة الثامنة صباح غدا الثلاثاء من أمام مبنى وزارة الزراعة في الدقى.

يشار إلى أن الوزارة لديها عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى فى المحافظات بلغت 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة .

ووجه وزير الزراعة، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة البالغ عددها 245 منفذا و 32 متحركا بالإضافة إلى المعارض الكبرى لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الانتاح، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات وأيضا المحطات البحثية وقطاع الثروة الحيوانية ومشروع "سيل" وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبجودة عالية، سواء من منتحات الالبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائي، وبيض المائدة و تشديد الرقابة عليها والمعاملة الطيبة للمواطنين .

‏‎يشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة خير مزارعنا لاهالينا وأيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.