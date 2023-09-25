الانتخابات الرئاسية.. ننشر نموذج طلب تأييد المترشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تبدأ بتلقي طلبات الترشح من 5 وحتى 14 أكتوبر وتنتهي بإعلان النتيجة في 16 ديسمبر المقبل.

ويستلزم على المترشحين الحصول على تزكية من 20 عضوًا بمجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، وفق المادة 142 من الدستور المصري.

وحصل "الخليج 365" على صورة من نموذج تأييد المترشحين بالشهر العقاري، الذي تضمن بيانات المواطن ومحل إقامته، واسم المترشح وشهرته.

كما يتضمن إقرار المواطن بعدم سبق تأييد المترشح أو مرشح آخر لمنصب رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن جميع البيانات المثبتة صحيحة.