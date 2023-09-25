حدث في 8 ساعات| الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.. وموعد افتتاح محطة مترو وادي النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات الرئاسة المقبلة، و الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن الجائحة الجديدة لكورونا، والرئيس عبدالفتاح السيسي يكشف انفاق تريليونات الجنيهات والدولارات لتطوير البنية التحتية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024 - مستندات

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، كامل التفاصيل والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

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"معلومات الوزراء": مصر في المرتبة الـ14 عالميا من حيث عدد السكان

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان "ديموجرافيا السكان... بين الحاضر والمستقبل"، حيث سلط التقرير الضوء على مفهوم ومراحل التحولات الديموجرافية، والأثر الاقتصادي لهذه التحولات، وأهم العوامل التي تحد من أثر التحولات الديموجرافية على الأداء الاقتصادي.

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الإفتاء تكشف فوائد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

كشفت دار الإفتاء المصرية، فوائد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ضمن منشوراتها لمواجهة التشكيك في مشروعية الاحتفال.

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81 ألف إزالة.. وزارة الري تكشف تفاصيل تقرير حماية النيل

قال بيان صادر عن وزارة الري، إن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرا من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

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زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية في جامعة باليابان- صور

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بجامعة كومازاوا باليابان.

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سيول الخريف.. استعدادات بالمحافظات للتعامل مع الأمطار

وسط توقعات بتعرض مصر لفصل خريف أكثر حدة من حيث معدلات سقوط الأمطار ووصولها حد السيول في بعض الأوقات بدأت المحافظات الاستعدادات الخاصة بموسم السيول والأمطار.

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وظائف جديدة بـ وزارة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس حمدي ضرغام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة والتى تتضمن ما يلي؛-

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مصدر بالسكة الحديد: قرار الغرامات الجديدة دخل حيز التنفيذ

كشف مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد أن قرار زيادة غرامات السكة الحديد والمترو والقطار الكهربائي الخفيف الصادر من جانب وزير النقل دخل حيز التنفيذ بنهاية النصف الأول من الشهر الجاري.

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وزارة العمل: تسليم 45 عقد عمل للشباب منهم 30 عقدا لذوي همم بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة صباح اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، فعاليات تسليم 45 عقد عمل للشباب منهم 30 عقد لذوي همم، وإطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا"، فضلاً عن استكمال ملتقى التوظيف الذي انعقد مؤخراً بحضور 20 شركة توفر 1200 فرصة عمل للشباب.

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هل نتوقع حدوث جائحة جديدة مثل كورونا؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

علق الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، على توقع بعض المتخصصين حدوث جائحة صحية عالمية على غرار أزمة كورونا خلال السنوات الماضية.

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السيسي: أنفقنا تريليونات الدولارات لتطوير البنية التحتية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية أنفقت خلال السنوات الماضية تريليونات من الجنيهات والدولارات لتطوير البنية التحتية، كان لشركات القطاع الخاص النصيب الأكبر منها.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في عيد الغفران اليهودي (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

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الأزهر يُدين جرائم تمزيق المصحف بهولندا ويوجه رسالة عاجلة لحكومات الغرب

أعربُ الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة واستيائه البالغ تجاه جرائم تمزيق نسخٍ من المصحف الشريف أمام ‏عددٍ من السفارات ‏في لاهاي بهولندا، في سلسلةٍ متواصلةٍ من الجرائم المرتكبة بحقِّ الإسلام ومقدساته.

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السكة الحديد: تعديل مواعيد قطارات على بعض خطوط الوجه البحري

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحري، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023 .

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صور- موعد افتتاح محطة مترو أنفاق وادي النيل

كشف محافظة الجيزة، موعد افتتاح محطة مترو وادي النيل التي تتواجد بنفق وادي النيل بمنطقة المهندسين.

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