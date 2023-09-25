شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الهيئة الوطنية تفتح باب الترشح بانتخابات الرئاسة 5 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح بانتخابات الرئاسة 5 أكتوبر المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الأحد 1 أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية. أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر. الهيئة الوطنية تعلن فتح باب التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل مصر 10 ديسمبر

انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، برعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر. تناولت جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا». أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين ، عن بالغ إدانتها واستيائها لتكرار واقعة قيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة في هولندا بتمزيق المصحف الشريف في لاهاي، واصفةً هذه التصرفات بالممارسات الاستفزازية وغير المسئولة التي تنتهك مقدسات ملايين المسلمين وتؤجج من خطاب الكراهية. قال المستشار وليد حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، مضيفا أن العملية الانتخابية ستجري تحت إشراف قضائي كامل (قاض لكل صندوق)، ومتابعة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر. الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين: اصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع مصر تدين بأشد العبارات تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين مع قرب بداية العام الدراسي 2023/2024، انطلقت معارض "أهلاً مدارس" بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير مختلف المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مع مراعاة التقسيم الجغرافي والانتشار للوصول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وداخل مراكز كل محافظة، كما حرصت وزارة الداخلية على توفير معارض المستلزمات المدرسية والتموينية من خلال مبادرة "كلنا واحد" ومشاركة المزيد من المنافذ في المبادرة، ضمن جهودها لتعزيز دورها المجتمعي من خلال المشاركة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات وأصحاب السلاسل التجارية، لتتكامل بذلك جهود وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لزيادة الدعم المقدم للمواطنين، وتعزيز جسور التواصل والمشاركة بين الدولة والمواطن. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان "ديموجرافيا السكان... بين الحاضر والمستقبل"، حيث سلط التقرير الضوء على مفهوم ومراحل التحولات الديموجرافية، والأثر الاقتصادي لهذه التحولات، وأهم العوامل التي تحد من أثر التحولات الديموجرافية على الأداء الاقتصادي. التصريح (بزيارتين استثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من يوم السبت الموافق 30/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023 ، ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. زيارتان استثنائيتان للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوي معلومات الوزراء: ارتفاع عدد سكان العالم 3 أضعاف ليسجل 8 مليارات نسمة 2023

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14/9/2023، وطبقاً لشرائح المساحات من (209م2 - 267م2 – 500م2) بنطاق جمعية الأمل " سابقاً"، موضحاً أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية غدا الثلاثاء الموافق 26/9/2023، بمقر الجهاز.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. شبورة كثيفة غدا وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الثلاثاء 3 أكتوبرالرئيس السيسي يشهد انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى فى شرم الشيخجهود الدولة فى توفير مستلزمات العام الدراسى الجديد بأسعار مخفضةالإسكان: تسكين عملاء جمعية الأمل بالعبور الجديدة المقنن أوضاعهم غدا