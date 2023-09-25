شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر الجزء الثانى من الحركة القضائية للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، على اعتماد، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الابتدئيه والنيابة العامة من الفئة أ وب ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.