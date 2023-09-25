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بالأسماء.. ننشر الجزء الثانى من الحركة القضائية للنيابة العامة

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، على اعتماد، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام  2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الابتدئيه والنيابة العامة من الفئة أ وب ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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