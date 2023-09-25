شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الهيئة الوطنية تدعو المصريين للاقتراع فى انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين للاقتراع فى انتخابات الرئاسة 2024.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يفتتح اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.. ويؤكد: عملنا بكل قوة خلال 8 سنوات لإنهاء الفجوة فى البنية التحتية.. 5000 شركة قطاع خاص تعمل معنا فى مشروعات التنمية.. البنك قدم 44 مليار دولار لـ35 دولة ومحفظته بمصر 1.3 مليار دولار ونتطلع للمزيد.. الرئيس يستقبل رئيس البنك الآسيوى للاستثمار ويؤكد: نتطلع للتعاون فى النقل والطاقة النظيفة

البنك الآسيوى يشيد برؤية الرئيس السيسى فى العمل بقضية المناخ.. جين لى تشون: مصر حققت نجاحا فى البنية التحتية.. وزير المالية: نتعاون فى مشروعات الاقتصاد الأخضر.. ومصر تدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة فى العالم

الهيئة الوطنية تدعو المصريين للاقتراع فى انتخابات الرئاسة 2024.. فتح باب الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين 9 نوفمبر.. تصويت المصريين بالخارج 1 و2 و3 ديسمبر وفى الداخل 10 و11 و12 ديسمبر.. إعلان النتيجة 18 ديسمبر.. والنهائية لجولة الإعادة 16 يناير

«التعليم»: تقسيط مصروفات المدارس الرسمية لـ3 دفعات على مدار العام.. رضا حجازى: الطلاب غير القادرين على السداد يقدمون بحثا اجتماعيا وهناك فئات كثيرة معفاة من الرسوم

إنجازات الجمهورية الجديدة.. مشروعات قومية فى الإسماعيلية.. مرسى اليخوت بالإسماعيلية يستكمل إنشاءاته.. وهيئة قناة السويس تقدم تسهيلات كبيرة لجذب سياحة اليخوت

73.1 مليون دولار صادرات الصناعات الهندسية للعراق

الإسماعيلية المحطة الثانية لتطبيق التأمين الصحى الشامل و6 ملايين خدمة طبية وعلاجية مجانا

القرية الأولمبية لقناة السويس مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية



