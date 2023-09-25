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انتشال جثة غريق أسفل كوبري إمبابة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الاثنين، جثة غريق أسفل كوبري إمبابة.

تلقى مدير قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بنهر النيل أسفل الكوبري دائرة قسم شرطة إمبابة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع فرقة إمبابة والمنيرة الغربية.

جهود البحث والتمشيط كُللت بانتشال جثمان غريق يرتدي بنطالا و"تيشرت" وحذاء أبيض، ونقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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