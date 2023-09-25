"قوى عاملة النواب" تثمن التعاون بين الداخلية والتضامن لدمج المفرج عنهم بسوق العمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- سامح سيد:

اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص الحكومة على تأهيل ودمج المفرج عنهم فى سوق العمل والمجتمع بمثابة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى على الاستفادة من قدرات المفرج عنهم لصالح العمل والإنتاج

وأشادت "درويش"، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع، والذى شهدته نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووقعه عن وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، مؤكدة أهمية تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي إطلاقها الرئيس السيسى في سبتمبر 2021.

وأعلنت تأييدها التام لاستهداف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملي والإنتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم ماليًا بعمل بطاقات "ميزة" تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصاديًا، وتقديم خدمات غير مالية اهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.

مشيدة بنظم متابعة ورصد تنفيذ البروتوكول للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الانحراف.

ووجهت النائبة سولاف درويش التحية والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحرصهما على الاهتمام بهذا الملف، معربة عن ثقتها التامة فى قدرة المفرج عنهم على تحقيق النجاح خلال تنفيذ هذا البروتوكول.

وأعلنت النائبة سولاف درويش اتفاقها مع وزيرة التضامن الاجتماعي فى توجيه التهنئة لوزارة الداخلية على الطفرة الأمنية والحقوقية التي تشهدها خاصة في قطاعات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية من العنف بما يشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة إضافة إلى شكرها لوزارة الداخلية على الاستجابات السريعة من القطاعات كافة التي تتعاون معها الوزارة التي يتعاون معها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

إضافة إلى إشادة "القباج" بالنقلة النوعية التي تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل بما لها من منهج إصلاحي إنتاجي يستثمر في النزلاء بشكل إيجابي لإعطائهم فرصة للإصلاح والدمج بالمجتمع كمواطنين صالحين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.