"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حدد الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفق إطار قانوني، إذ تتعدد حالات الإنهاء وتختلف باختلاف العقد الُمبرم بين الطرفين.

ويكشف "الخليج 365"، حالات وضوابط إنهاء عقد العمل في إطار قانوني، وفق قانون العمل، كالآتي:

المادة 104

-ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

- إذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض، عند انقضاء 5 سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

- تسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

المادة 105

- مع مراعاة أحكام المادة (106)، من هذا القانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة.

-لا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

المادة 106

- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

- إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه، وفقًا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.

المادة 107

- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.

المادة 108

- إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.

المادة 109

- -إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

- إذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

المادة 110

- مع عدم الإخلال بحكم المادة (198)، من هذا القانون ومراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الآخر كتابة قبل الإنهاء.

- لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69)، من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.

- كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

المادة 111

- يحب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات.

المادة 112

- لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.

- يبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه حتي انتهاء مهلة الإخطار.

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