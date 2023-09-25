شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات شهر أكتوبر للمحامين الأربعاء المقبل.. و500 جنيه منحة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، الموافق 27 سبتمبر 2023.

كما قرر النقيب العام صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد للقصر من أبناء السادة المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه، وجاء نص القرار كالآتي:

قــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983

والمعدل برقم 47 لسنة 2019

أولًا: يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2023

ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد للقصر من أبناء السادة المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.

مع خالص تمنياتنا بالتوفيق

وكل عام وأنتم بخير،،،