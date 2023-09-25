شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى لجنة "الصحافة القبطية" بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، والمشرف على مجلة الكرازة، ولجنة الإعداد ليوم الصحافة القبطية، الذى سيقام للعام الثانى على التوالى.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية يوم الأربعاء القادم من كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس الرسول بالإسكندرية، وذلك فى إطار العظة الأسبوعية التى يلقيها البابا هذا الشهر من كنائس مختلفة بمحافظة الإسكندرية.

وكان البابا تواضروى قد ألقى العظة الأسبوع الماضى، من كنيسة العذراء والبابا كيرلس عامود الدين بمنطقة كليوباترا فى الإسكندرية، بحضور القمص ابرام اميل الوكيل البابوى بالإسكندرية، والأنبا هيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب الإسكندرية، والأنبا بافلى أسقف قطاع كنائس شرق الإسكندرية.

وألقى البابا تواضروس عظة روحية حول عبارات الصلاة بالقداس الالهى، وتحدث البابا عن عبارة " رحمة للتائبين "، مؤكدا على أن عمل الكنيسة الأول هو توبة كل إنسان، موضحا المثل للذى قالة السيد المسيح فى انجيل لوقا الإصحاح التاسع، عن " الفريسى" و" العشار"، مشددا على أهمية أن يدرك الإنسان لنفسة والأ يتوهم القداسة حتى لا يضيع فرصة التوبة.