شكرا لقرائتكم خبر عن انجازات الجمهورية الجديدة.. موازنة التعليم العالى تتجاوز 99 مليار جنيه بدلا من 24 مليارا فى 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتعليم العالى كون التعليم ركن أساسى من أركان بناء الإنسان المصرى وهو ما يتضح من حجم الدعم اللامحدود فى موازنة التعليم العالى فى سبيل إنشاء الجامعات وتطوير المنظومة .

وزادت موازنة التعليم العالى والبحث العلمى بشكل مكثف على مدار السنوات الماضية، حيث أصبحت تتجاوز ال 99 مليار جنيها فى عام 2023/ 2024 ، بعدما كانت الموازنة 24.4 مليار فى عام 2014.

أولت الدولة المصرية والقيادة السياسية، اهتمام كبير بالنشر العلمى لاعضاء هيئة التدريس ، وذلك تشجيعا لهم للنهوض بتصنيفات الجامعات دوليا ومت ما انعكس على مؤشرات ترتيب الدولة المصرية فى التصنيفات العالمية.

وأشار تقرير هيئة سيماجو (SCImago) العالمية الصادرعام 2022 إلى حصول مصر على المرتبة 24 عالميًا فى مجال النشر الدولى من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثا دوليا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادا، فقد تقدمت مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، في حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.

كما تم إدراج 55 مجلة ضمن 61 دورية علمية مصرية تم إصدارها خلال الفترة من (2018- 2022) من الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية فى تصنيف كلاريفيت أناليتكس لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم للعام 2022.

كما حققت مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية، يليها جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، يليها نيجيريا فى المرتبة الثالثة، حيث بلغ إنتاج مصر 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.