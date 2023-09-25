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إقبال كثيف للمواطنين على مقرات الشهر العقارى لعمل التوكيلات في دمياط.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف للمواطنين على مقرات الشهر العقارى لعمل التوكيلات في دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت طوابير للمواطنين بمقرات الشهر العقارى بمحافظة دمياط فى مظهر حضارى قبل الانتخابات الرئاسية لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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