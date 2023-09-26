شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 26/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 6:49 م

موعد صلاة العشاء 8:05

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:51

موعد صلاة العصر 4:17

موعد صلاة المغرب 6:53 م

موعد صلاة العشاء 8:11 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:13

موعد صلاة الظهر 12:42 م

موعد صلاة العصر 4:08 م

موعد صلاة المغرب 6:45 م

موعد صلاة العشاء 8:02 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:07

وقت صلاة الظهر 12:34

موعد صلاة العصر 4:00 م

وقت صلاة المغرب 6:37 م

وقت صلاة العشاء 7:52 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:40 ص

موعد صلاة العصر 06: 4

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 7:56