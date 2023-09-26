شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهم طرق الوقاية من سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم طرق الوقاية من سرطان القولون وتمثلت فى: - تجنب اللحوم الحمراء - البعد عن الزيوت المهدرجة - تجنب المياة الغازية وقالت وزارة الصحة والسكان يفضل التعامل مع زوائد القولونوالالتهابات المناعية وعلاجها والامتناع التام عن التدخين . وأضافت أن الكشف والمتابعة والعلاج ثلاثية هامة فى علاج الأمراض السرطانية. وتابعت : مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة – عنق الرحم – القولون – البروستاتا) تقدم جميع خدماتها مجانا وتستهدف الكشف عن 30 مليون مواطن. وأوضحت أن تشغيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بدأ فى 11 يونيو الماضى بـ9 محافظات كمرحلة أولى وأضاف أن المبادرة قدمت خدماتها حتى الآن لـ مليون و900 ألف مستفيد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز