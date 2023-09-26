شكرا لقرائتكم خبر عن محطة الهنادى.. كل ما تريد معرفته عن أضخم مشروع كهرباء بالأقصر × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الأقصر العمل فى مشروع إنشاء محطة كهرباء الهنادى أول محطة توليد كهرباء حرارية فى جنوب الصعيد، والذى يعتبر أحد أكبر المشروعات القومية العملاقة فى قطاع الكهرباء على أرض قرية الهنادى بمدينة إسنا، لخدمة أبناء جنوب الصعيد ومصر بأكملها فى ذلك القطاع الهام، وذلك بأيادى مصرية وبالتعاون مع شركة صينية عالمية متخصصة فى محطات الكهرباء الحرارية.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” فى معلومات للقراء تفاصيل محطة الكهرباء الحرارية الجديدة بالهنادى:- 1. تم البدء فى التجهيز للعمل بالمشروع خلال شهر نوفمبر 2018

2. بدأ العمل بالمحطة بعد صدور القرار الجمهورى رقم 229 لسنة 2019

3. أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص 107 أفدنة بمنطقة إسنا لإنشاء محطة الطاقة الحرارية

4. تساهم المحطة فى تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر نظراً لإرتفاع الأحمال

5. مشروع محطة توليد كهرباء الأقصر ذات الدورة المركبة هو الأول من نوعه بالصعيد

6. محطة كهرباء الأقصر الحرارية تعمل بقدرة 2250 ميجاوات بنظام الـBOO الحديث

7. النظام الجديد ينظم الكهرباء بمحطات ومراكز الشبكات داخل منطقة الصعيد

8. يتم العمل بالمشروع بالتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكواباور الدولية

9. المشروع يقع جنوب قرية الهنادى فى مركز إسنا على مساحة 107 أفدنة على طول الضفة الشرقية لقناة الكلابية المتفرعة من نهر النيل

10. المشروع يتضمن إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجاوات

11. يتم خلال المشروع إنشاء عناصر البنية التحتية اللازمة مثل خطوط المياه ومنشت الوقود الأساسى والبديل

12. المحطة الجديدة تشمل مرافق التفريغ والتخزين ومحطتى تفريغ الطاقة GIS فرعية بقدرة 500 كيلوفولت وأخرى بقدرة 220 كيلو فولت

13. المحطة تم تزويدها بجميع المبانى والأنظمة وأنفاق الكابلات لتوصيل المشروع بالشبكة القومية وتم إستخدام الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل لتشغيل المحطة

14. تساهم المحطة الجديدة فى توفير قدرة لتوليد الكهرباء لتلبية متطلبات النمو الداخلى بالتعاون مع مستثمرى القطاع الخاص

15. المحطة الجديدة توفر المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة مطالباً الشركة المنفذة أن تكون الأولوية فى فرص العمالة لأبناء المحافظة

16. ستكون المحطة الجديدة بالأقصر واحدة من محطات الطاقة الأكبر والأكثر كفاءة فى مصر