شكرا لقرائتكم خبر عن المطران جورج شيحان: كنا نصلى لله لإنقاذ مصر من الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الطائفة المارونية واحدة من أبرز طوائف الكنيسة الكاثوليكية في مصر، حيث تحتفظ بالكثير من عاداتها وتقاليدها اللبنانية وأحوالها الشخصية، حيث يحتفل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، اليوم العاشر من سبتمبر الجارى بالذكرى الحادية عشر على اختياره مطرانا لكرسي ابرشية القاهرة المارونية.

وقال المطران جورج شيحان لـ" الخليج 365" إن وضع مصر كان صعبا للغاية أيام فترة الإخوان، وكنت حزينا جدا على مصر وكل اللبنانيين والموارنة المحبين لمصر وما وصلت اليه من تدني وانهيار.

وتابع: "كنا نصلى كى ينقذ الله مصر وينجينا من هذا الشر، فكانت ثورة 30 يونيو التي كرست لمصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحظى بحب كبير فى لبنان من قادتها ومن أبنائها، كما أنه يحظى أيضا بشعبية كبيرة عند كل مسيحى مصر، ودائما أذكره فى القداس وأشكره على محبته لنا وأدعو أن يوفقه الله فى مسيرته لبناء مصر الجديده ويحفظه من كل شر.