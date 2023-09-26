شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة حيازة الصور المنافية للآداب في المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة حيازة الصور والمجلات المخالفة للآداب داخل المدارس، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الصور والمجلات المخالفة للآداب داخل المدارس. وأيد 87% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الصور والمجلات المخالفة للآداب داخل المدارس، بينما عارض 13% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الصور والمجلات المخالفة للآداب داخل المدارس.

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