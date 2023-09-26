شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكك الحديدية والمترو: صرف منحة المدارس للعاملين بالهيئة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إنه بالتواصل مع قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونظرا لاقتراب بدء العام الدراسي الجديد، فقد تقرر صرف منحة المدارس للعاملين غدا الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر 2023.

يأتى ذلك، بعدما أعلن عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديدى مصر ومترو الأنفاق، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد وافق على تحفيز العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعاملين بنظام الـ55 يوما بمنحة بمناسبة دخول العام الدراسى بالشروط المتبعة فى المنح السابقة.

كانت قد ثمنت النقابة العامة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الحكومة لزيادة دخل العاملين بالدولة وزيادة العلاوة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه، فضلا عن زيادة الحد الأدنى لأجمالى الدخل للدرجة السادسة من 3500 إلى 4000، هذا بخلاف زيادة حد الإعفاء الضريبى من 36 إلى 45 ألف بزيادة حد الإعفاء 25%، كذلك زيادة العلاوة الاستثنائية لأرباب المعاشات من 300 إلى 600 جنيه.

الأمر الذى يؤكد انحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم، قرارات وتوجيهات الرئيس السيسى تشكر جهود القيادة السياسية والحكومة وتشد على أيدى العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة.