الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حدد الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحرير عقد العمل قانونيًا، من المادة 31 إلى المادة 3ـ، إذ تتعدد حالات إبرام العقد وفقًا للقانون.

ويكشف "الخليج 365" ضوابط تحرير عقد العمل وفقًا للقانون، كما يلي:

المادة 31:

- تسري أحكام هذا الباب على القعد الذي يتعهد بمقتضاه العامل، بأن يعمل لدي صاحب العمل، وتحت إشرافه، أو إداراته لقاء أجر.

المادة 32:

- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة في مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويتضمن العقد الآتي:

- اسم صاحب العمل، وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكل طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

المادة 33:

- تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

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