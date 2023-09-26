برلماني يتساءل عن استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب مجدي الوليلى النائب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة الأثار السلبية والخطيرة بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التى تتساقط في فصل الشتاء بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية.

وقال الوليلي في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن خطة المحافظات استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء: إن محافظة الإسكندرية تعتبر من أكثر المحافظات التى تتعرض للعديد من المخاطر خلال فصل الشتاء بسبب الأمطار وأطالب بزيادة الموارد المالية لمحافظة الإسكندرية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية المالية للعاملين بمختلف الأحياء على مستوى الإسكندرية.

وأكد أنه في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وتعرض أغلب الدول لعدد من الظواهر المناخية الخطيرة فإن الأمر يتطلب وضع سياسات جديدة وغير تقليدية من أجل الاستعداد التام للتعامل والحد من الأثار السلبية لتساقط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية.

وطالب الوليلي، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالإسراع في مراجعة مشروعات البنية التحتية المتعلقة بشبكات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار وكذلك مراجعة مخرات السيول وغيرها.

وأكد على ضرورة الاهتمام بملف أعمدة الإنارة التى تعد واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه مصر في الشتاء وتغطية الأسلاك المكشوفة في ضوء ما سببته من تعرض حياة بعض المواطنين للخطر وذلك من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعرب الوليلي، عن أمله فى ألا يرى ظاهرة قيام عمال النظافة باستخدام الأساليب التقليدية القديمة وفي مقدمتها "المقشات" للتخلص من مياه الأمطار داخل مختلف الشوارع والميادين العامة على مستوى محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى التى تتعرض لتساقط الأمطار، مطالبا بزيادة سيارات شفط مياه الأمطار واستخدام الأساليب الحديثة في التخلص من مياه الأمطار ووضع خطط مستقبلية للإستفادة الحقيقية من مياه الأمطار في مختلف المشروعات الزراعية بدلاً من إهدارها.