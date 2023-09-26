شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يطلق اليوم أكبر قافلة لمنافذ السلع المتحركة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يطلق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكبر قافلة منافذ متحركة بالسلع الغذائية لأول مرة إلى محافظة شمال سيناء للبيع بتخفيضات تتجاوز الـ30% وأكثر من 40 سيارة محملة بكافة السلع الغذائية الاساسية منها حلوى المولد النبوى وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
يشار الى أن الوزارة لديها عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة و الاصلاح الزراعى و الطب البيطرى فى المحافظات بلغت 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك.
وكلف السيد القصير وزير الزراعة المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.
يشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة خير مزارعنا لاهالينا وأيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.
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