شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الرئة .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة من أكثر الأورام انتشارًا التي تصيب الجنسين وتابعت : المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة به قد تكون أورام خبيثة أو حميدة في المراحل الأولي من أورام الرئة لا توجد أي أعراض لذلك.

واستكملت: التشخيص المبكر مهم جدًا، مشيرة إلي أن أسباب الإصابة بأورام الرئة والتى تتمثل فى التدخين السلبي وتلوث الهواء الشديد والتعرض الكبير للإشعاع.

وأضافت: تتمثل أعراض الإصابة بأورام الرئة بسعال مستمر وألم في الصدر وسعال أو بلغم مصحوب بالدم وضيق في النفس وفقدان وزن غير مفسر ألم في العظام