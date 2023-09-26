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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الرئة .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة من أكثر الأورام انتشارًا التي تصيب الجنسين وتابعت : المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة به قد تكون أورام خبيثة أو حميدة في المراحل الأولي من أورام الرئة لا توجد أي أعراض لذلك.
واستكملت: التشخيص المبكر مهم جدًا، مشيرة إلي أن أسباب الإصابة بأورام الرئة والتى تتمثل فى التدخين السلبي وتلوث الهواء الشديد والتعرض الكبير للإشعاع.
وأضافت: تتمثل أعراض الإصابة بأورام الرئة بسعال مستمر وألم في الصدر وسعال أو بلغم مصحوب بالدم وضيق في النفس وفقدان وزن غير مفسر ألم في العظام
أسباب الاصابة بسرطان الرئة
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