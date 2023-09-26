رئيس جامعة حلوان يبحث وفد جامعتى الجفرة وأفريقيا بليبيا لتدشين برامج جديدة

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المستشار الثقافى الليبى إسماعيل الهادى، ووفد جامعتى الجفرة وأفريقيا وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك.

وخلال اللقاء رحب رئيس جامعة حلوان بالوفد الليبى مؤكدا أن جامعة حلوان تتميز بتخصصاتها وبرامجها النادرة والفريدة، لذا نأمل فى التعاون من خلال إنشاء برامج جديدة فى تخصصات السياحة والفنادق والملكية الفكرية والفنون والرياضة وغيرها من التخصصات المختلفة، وايضا من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعمل الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولى، وتنظيم المؤتمرات، وخاصةً فى ظل علاقات قوية وطيدة تربط بين مصر وليبيا على مدار التاريخ.

وقدم الدكتور "قنديل" نظرة شاملة حول الجامعة، مسلطًا الضوء على الإنجازات البارزة والتطورات الأكاديمية التى حققتها الجامعة، كما أكد على أهمية التبادل الثقافى والأكاديمى بين جامعة حلوان وجامعتى الجفرة وأفريقيا فى تعزيز التعاون المشترك

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين،و فريدة محمد، أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن جانب الوفد الليبى الدكتور يوسف ابو بكر رئيس جامعة الجفرة، وكذلك الدكتور محمد عبد القادر رئيس جامعة أفريقيا، ومحمد رحيل الكاتب العام، والسيد سليمان صالح رئيس اتحاد الجامعات الخاصة بدولة ليبيا، والسيد ناصر محمد ميلاد.

وفى ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع.