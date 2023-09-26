مياه الجيزة: رصد 2200 وصلة خلسة خلال شهر أغسطس الماضى

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الحملات التى شنتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، خلال شهر أغسطس، رصد 2200 وصلة مياه شرب وصرف صحى خلسة، بكافة مدن وقرى محافظة الجيزة.

وأشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إلى رصد 1170 وصلة بمناطق: أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط، 300 وصلة بمنطقة الهرم، 130 وصلة بمنطقة الكيت كات، 360 وصلة بالصف وأطفيح، 240 وصلة بصفط اللبن وكرداسة.

وأوضح المهندس منصور بدوى، أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، مشيراُ إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات الغير قانونية حيال المتعدين، وإتمام شروط التصالح وفقًا للائحة الشركة.

ولفت بدوى، إلى التأثيرات السلبية للتعدى على شبكات المياه والصرف الصحى، موضحًا أن توصيل المياه بطريقة غير قانونية وفنية صحيحة يتسبب فى تلوث المياه، ونقص جودة وكميات المياه المفترض وصولها لجمهور عملاء الشركة.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن مرفقا مياه الشرب والصرف الصحى ملك كل مواطن، لافتًا إلى الجهود المبذولة والتحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل توفير كوب مياه نظيف لكافة المواطنين، منوهًا على على أن تلك التعديات تعرض ممتلكات الدولة للإتلاف والتهرب من دفع مقابل الانتفاع بالخدمات، مؤكدًا على استمرار حملات رصد الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.