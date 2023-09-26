شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بلغ 75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الصحة والسكان سنويا فى 26 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى لتنظيم الأسرة حيث تم الاحتفال به لأول مرة في 26 سبتمبر 2007 من قبل عشر منظمات دولية لتنظيم الأسرة.

وقال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان: كان الهدف من الاحتفال باليوم العالمى لتنظيم الاسرة هو زيادة الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الأزواج من اتخاذ قرار مستنير بشأن تكوين أسرة، بحيث يكون كل حمل مطلوب، ومحاولة تجنب الحمل الغير مرغوب فيه قدر المستطاع.

وقال إن معدل الإنجاب الكلي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة عام 2023 بلغ 75%.

وكان الدكتور حسام عبد العفار المتحدث باسم وزارة الصحة أشار إلى أن نسبة الأمية بين السكان عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2023 بلغت 6%.

واستكمل: نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة عام 2023 بلغت 75%.

وأكد العمل على الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول فى تخفيض معدلات الإنجاب من خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة والعمل من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلي والعمل من خلال إطار مؤسسى فعال ودمج الخطط السكانية في الخطط التنموية الخمسة للدولة.