شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بإنهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بإنهاء كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بانطلاق العام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث أكدت الوزارة على ضرورة تجهيز وفرش الفصول الدراسية وإعداد قوائم الطلاب وتسكينهم على الفصول الدراسية وإعداد جداول الحصص الدراسية وأيضا جداول الإشراف اليومى داخل المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم متابعة انتظام الدراسة منذ اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أن العام الدراسى الجديد يجب أن يشهد انضباط كامل من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .