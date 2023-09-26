الرئيس السيسي يطلع على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب بمبادرة حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية، عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.