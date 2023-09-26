شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات يُطلع الرئيس السيسي على موقف اعتماد الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلع المجلس الأعلى للجامعات، الرئيس عبدالفتاح السيسي على موقف اعتماد الجامعات المصرية من المؤسسات الدولية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

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