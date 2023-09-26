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الصحة: فحوصات ما قبل الزواج آمنة وتتم فى خصوصية وسرية تامة

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن فحوصات ما قبل الزواج آمنة وتتم في خصوصية وسرية تامة، وتساعدك في تأسيس أسرة صحية خالية من الأمراض

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب الحرص على عمل تحاليل ما قبل الزواج قبل عقد القران بـ 6 أشهر 

 

وكانت  وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى: - 

 

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج. 

2- توجة لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على اجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .

 

 


فحوصات ما قبل الزواج آمنة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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