شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحوصات ما قبل الزواج آمنة وتتم فى خصوصية وسرية تامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن فحوصات ما قبل الزواج آمنة وتتم في خصوصية وسرية تامة، وتساعدك في تأسيس أسرة صحية خالية من الأمراض

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب الحرص على عمل تحاليل ما قبل الزواج قبل عقد القران بـ 6 أشهر

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى: -

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجة لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على اجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .