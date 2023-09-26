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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحوصات ما قبل الزواج آمنة وتتم فى خصوصية وسرية تامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن فحوصات ما قبل الزواج آمنة وتتم في خصوصية وسرية تامة، وتساعدك في تأسيس أسرة صحية خالية من الأمراض
وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب الحرص على عمل تحاليل ما قبل الزواج قبل عقد القران بـ 6 أشهر
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى: -
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
2- توجة لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.
3- احرص على اجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .
فحوصات ما قبل الزواج آمنة
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