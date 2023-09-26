شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توزع كراتين سلع غذائية مجانا لأهالى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صباح اليوم قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تضم حوالى 41 سيارة فيها أكثر من 75 طنا من السلع الضرورية للأسرة المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والألبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.

وتضم القافلة البيطرية علاج المواشى وتقديم الامصال واللقاحات والفحص مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لاهالينا فى شمال سيناء وهذا يعد دعم وتقدير بسيط لهم على المجهود الذى يبذلونه فى حماية أرض سيناء الغالية.

وقال وزير الزراعة أن القافلة بالتنسيق مع اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتأتى فى ذكرى عزيزة على كل مصرى وهى العيد الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة موجها التهنئة للقوات المسلحة العظيمة.

ووجه القصير بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية وأضاف أن القافلة تتضمن كذلك كراتين سلع غذائية مجانية للمناطق الاكثر احتياجا بالشيخ زويد بالإضافة إلى توزيع حلويات المولد مجانا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك قافلة أخرى يتم تجهيزها إلى سيناء تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم مؤكدا أن الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تقوم بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة سواء فى منافذها الثابتة بالمحافظات أو المتحركة التى تجوب المناطق الاكثر احتياجا.

ووجه القصير الشكر لكل قطاعات الوزارة المشاركة فى الإعداد لهذه القافلة وكذلك لكل القائمين عليها.



السكر



توزيع السلع



جانب من المنتجات



سيارات توزيع السلع



كراتين مواد غذائية



وزير الزراعة يوزع كراتين السلع الغذئية