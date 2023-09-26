شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تطالب بالتركيز على إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وإظهارها للمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إنه تم اختيار حمزة العيلي سفيرا للمجلس وللأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2023- 2024، لدوره الهام الذي قام به في مسلسل درامي وتقمصه لشخص متعدد الإعاقات، وإظهاره بصورة إيجابية في هذا العمل الفني كفرد من أفراد المجتمعي له حقوق وعليه واجبات، الأمر الذي جعل هذا الدور يحظى بقبول كبير لدي المشاهدين وترك بصمة وأثر كبير في نفوسهم وحياتهم.

وقالت فى بيان لها : وجاء اختيار حمزة العيلي سفيرًا للمجلس والأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا من منطلق إيمان المجلس بأهمية القوة الناعمة المتمثلة في الفن والدراما والثقافة في توصيل الرسالة المجتمعية الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بقضايا وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

و أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أهمية التمكين الثقافي كأداة هامة جدًا في توصيل رسائل التوعية للمجتمع، الأمر الذي يسهم بالضرورة في رفع الوعي المجتمعي، وفي سبيل تحقيق ذلك قام المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة خصصت يوم 15 إبريل من كل عام كيوم عالمي للفن، بهدف توطيد أواصر الصلة بين أشكال الإبداع الفني والمجتمع، وإزكاء الوعي بتنوع هذه الأشكال، وتسليط الضوء على مساهمة الفنانين في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك للوصول للفئات المهمشة في المجتمعات، مشددة على ضرورة التركيز على إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وإظهارها للمجتمع ودول العالم، ووضعهم في مصاف جميع فئات المجتمع الأخرى ونبذ التمييز كملتقى أولادنا الذي يقوم بمثل هذا الدور الهام، مؤكدة على أهمية هذه المُلتقيات لأنها فرصة لإلتقاء ثقافات العالم، والتعرف على إمكاناتهم الفكرية والإبداعية.

يذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نظم ندوة تحت عنوان "أثر التعاون الإبداعي على التنمية الثقافية الشاملة" بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "الحياة حلوة".