شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالحزب الشيوعى الصينى: نعمل على تعزيز التعاون والثقة المتبادلة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى لى شى، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستعمل مع مصر لتنفيذ توافق الآراء المهمة، الذى توصل إليها رئيسا البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، وكذلك لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة بينهما.

وأشار لي- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية- إلى أن الزعيمين أجريا في السنوات الأخيرة تبادلات متعمقة بشأن العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف والحوكمة، ما يوفر توجيهات أساسية لتنمية العلاقات الثنائية على خلفية التغيرات العالمية الجارية.

وأضاف أن "الصين ستواصل تقديم الدعم المتبادل مع مصر في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لبعضهما البعض"، مشيرا إلى أن الصين ستعزز التضافر بين مبادرة "الحزام والطريق" ورؤية مصر 2030.

وأعرب المسؤول الصيني عن رغبته في أن الجانبين سيعززان التبادلات الثنائية والتعاون ضد الفساد.

وهنأ لي مصر على دعوتها للانضمام لمجموعة "بريكس" الاقتصادية، لافتا إلى استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع مصر في الشؤون الإقليمية والعالمية.

واستقبل الرئيس السيسي، أمس الأول، وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي شي، وذلك بحضور رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وسفير الصين بالقاهرة.