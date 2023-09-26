منتدى الإعلام العربى ينظم معرض اللوحات السينمائية للعصر الذهبى للسينما المصرية

القاهرة - سامية سيد - شهد أعمال الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربى فى دبى، تنظيم معرض اللوحات السينمائية من العصر الذهبى للسينما المصرية والتى تضمنت عرض فيلم أيامنا الحلوة بطولة فاتن من إخراج حلمى حليم وحمامة، عمر الشريف، عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي.

وتضمن المعرض أيضا عددا من الأفلام المصرية منها أيامنا الحلوة، أنا عنتر، بنت الشيخ، سلامة، باريس الحب، بنات للحب، حتى آخر العمر، مدرسة المشاغبين، الشياطين، ابنتى والذئب، بص شوف سكر بتعمل إيه، بعيدا عن الأرض.