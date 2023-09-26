الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين بالجيش الثانى الميدانى

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القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين والذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار ,مؤكداً حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على الإستعداد والجاهزية القتالية للوفاء بالمسئوليات والمهام تحت مختلف الظروف.

أعقبها عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة ، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات بالمشروع والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

كما تم فرض عد من المواقف الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة وإقتدار مما عكس مدى مايتمتع به رجال الجيش الثانى الميدانى من جاهزية وإستعداد عالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم وفقاً لأحدث إستراتيجيات التخطيط العسكرى والقدرة على العمل فى نسيج متكامل بإتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للمشاركين بالمشروع , كما ناقش عدداً من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرار الأمثل لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات.

حضر تنفيذ المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.