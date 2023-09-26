شكرا لقرائتكم خبر عن صوبوا أنظاركم للسماء.. القمر يقترن بسيد الخواتم فى مشهد بديع بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 وبداية الليل ولبقية الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل، وسيفصل بينهما درجتين باتجاه الأفق الجنوب الشرقي في منظر جميل بسماء مصر والوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن زحل يشبه نجماً متوسط ​​اللمعان للعين المجردة ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبياً فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار.

زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري وقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

حلقات زحل بلغت أقصى ميل لها بإتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه ومنذ ذلك الوقت اصبح منظر الحلقات يضيق من منظورنا على الارض وذلك يعود لعدة اسباب.

تتغير زاوية حلقات زحل على مدى 29 عامًا (المدة التي يستغرقها زحل للدوران حول الشمس مرة واحدة) بسبب ميل محور دوران زحل بالنسبة لمستوى مداره. يبلغ ميل محور دوران زحل 27 درجة ، مما يعني أن الحلقات تميل أحيانًا نحو الأرض وفي بعض الأحيان تميل بعيدًا عن الأرض.

تعتبر دورة حلقات زحل التي تبلغ مدتها 29 عامًا ظاهرة رائعة تسمح لنا برؤية الحلقات من زوايا مختلفة. إنه أيضًا تذكير باتساع الفضاء والجداول الزمنية التي تحدث فيها الأحداث الفلكية.