طعنه بـ"مفك".. ضبط عاطل قتل سائق أجنبي في مشاجرة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي سائق يحمل جنسية أجنبية مصرعه على أيدي عاطل بسبب خلافات مالية في عين شمس، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم.

تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، إخطار من إحدى المستشفيات بوصول سائق "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح قطعية وسطحية بالجسم، وقرر بتضرره من (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بذات العنوان) مصاب بسحجة بالجبهة لحدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على بعضهما البعض وقيام المشكو في حقه بالتعدي عليه باستخدام آلة حادة "مفك"، حال تواجدهما بدائرة القسم نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، والتخلص من الأداة المستخدمة في الواقعة.

في وقت لاحق أخطرت المستشفى، بوفاة المبلغ المصاب عقب وصوله متأثراً بإصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.