سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم للحصول على أموالهم في المنيا.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصلان على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهما موظفين خدمة عملاء بشركات مختلفة، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.