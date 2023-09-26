السيسي يقاطع وزير التعليم العالي: التكلفة كام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العرض المقدم من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن جهود تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر.

وقال الرئيس، خلال كلمته في الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء: كان يهمني وإحنا بنتكلم على تطوير السنوات الماضية منذ 2014 حتى اليوم نقول الاستثمار اللي اتعمل سواء من الحكومة أو الجامعات الخاصة والدولية قيمته كام؟.

وأضاف الرئيس السيسي: كنا بنجابه إرهاب وتطرف وتحديات كتير مرت بيها الدولة لتحقيق الاستقرار، لكن برغم المجابهة دي لتحقيق الاستقرار كان نصيب قطاعات الدولة المختلفة في التنمية والإنفاق الاستثماري للوصول للرقم دي، بنقول تم مضاعفة الرقم.

وأوضح: حجم الإنفاق في البنية الأساسية التعليمية كلفنا كام لحد دلوقتي، وإحنا رايحين لـ2032 هنكون محتاجين كام.

السيسي: "كثير من التخصصات التي ندرسها في الجامعات فرص عملها منعدمة"