أبوالعينين يوجه رساله للمصريين: "انزلوا وقولوا احنا خلف الرئيس السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

قال النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، إن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا على جميع المستويات ونفذت العديد من المبادرات، ومنها مبادرة حياة كريمة، فضلا عن زيادة العمران وقناة السويس، واستصلاح الأراضي، والطرق والكباري.

وأوضح وكيل مجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الأزمة الحالية مستوردة وسنتخطاها، ولدينا استقرار وأمان، سيجلب الفترة القادمة استثمارات ومزايا تربطنا بإفريقيا بفضل موقعنا الجغرافي المميز.

وأكد وكيل مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا وتدفقا للاستثمار الأجنبي وبالتالي سيتم تخفيف العبء عن الدولة، وسيتم نقل التكنولوجيا وسيكون هناك فكر تنافسي كما أن المرحلة المقبلة مرحلة جني ثمار وسيتم التركيز فيها على القضايا الإنتاجية في البلد.

ودعا النائب محمد أبوالعينين، الشعب المصري بالنزول لاختيار مرشحه الرئاسي قائلا: انزل اختار رئيسك، الرئيس عبدالفتاح السيسي ضحى بنفسه ووقف مع إرادة الشعب وتصدى لكل المحاولات والأجندات.

واختتم حديثة موجها رساله للمصريين: انزلوا وقولوا احنا خلف الرئيس وبندعم الرئيس.